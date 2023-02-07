Коти побилися на плечах українського захисника

Саме так можна описати нове відео одного з українських захисників. На опублікованих кадрах "бойові коти" побилися на його плечах. Відео швидко облетіло мережу та стало вірусним.

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Кумедний ролик був опублікований в TikTok і набрав понад 1 мільйон переглядів. На відео видно як коти видерлися на спину воїна ЗСУ та влаштували між собою бій. В той час як чотирилапі боролися, й показували свої бойові навички, військовий завмер та, ймовірно, надавши свої плечі як поле для бою, чекав на результат і оголошення переможця. Коти влаштували бій на плечах військового: дивіться відео

На одному раунді все не закінчилося. Український військовий опублікував друге відео з котами, які знову б'ються на ньому.

Раунд 2. Фаталіті!

— пожартував захисник.

У коментарях українці називають відео неймовірно зворушливим і жартують, що "бойові коти тренуються давати відсіч ворогу" та "стоять пліч-о-пліч з нашими військовими":