Косоокість у котів: чому виникає, чи небезпечно це і коли потрібно робити операцію

Косоокість може здатися милою і особливою рисою улюбленця. Інколи – бути характерною ознакою породи, яка передається споконвіку, незважаючи на зусилля заводчиків її приборкати. Проте часто вона може нести загрозу життю улюбленця.

Типи косоокості у котів

Страбізм, або косоокість, у кішок виражається неправильним розташуванням очного яблука в орбіті одного або обох очей. Тоді зорові осі не перетинаються в одній точці, і тварина бачить роздвоєну картинку.

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Якщо зіниці чи одна з них сходяться біля носа, таку косоокість називають езотропією. Це найпоширеніший тип косоокості у кішок. Якщо ж зіниці розходяться в протилежні сторони – це екзотропія.



Кіт з езотропією / Фото з pixabay.com



Кошеня з екзотропією / Фото з w-dog

Косоокість у кошенят

Косоокість нерідко можна спостерегти у маленьких кошенят – очі малюків у віці до одного місяця відрізняються дещо дивним, "скляним" поглядом. Очні яблука можуть раптово переміщатися з однієї сторони в іншу сторону, що неабияк лякає хазяїна.

Однак це не привід для паніки: очні м'язи кошенят ще недостатньо зміцніли, тому і виникає таке розфокусування. До п'ятимісячного віку косоокість кошенят зазвичай минає.

Але якщо з часом цього не відбувається, варто відвідати ветеринарного офтальмолога для встановлення причини.

Найпоширеніша з них – генетична, і в такому випадку втручання не потрібно. Однак, якщо вона виникла в більш пізньому віці, то може бути викликана різними захворюваннями:

вірусні інфекції;

наслідки травми;

хвороби нервової системи;

пухлини, зокрема і злоякісні;

порушення роботи вестибулярного апарату.

У перелічених випадках причини є набагато небезпечнішими, ніж наслідок – косоокість. Відтак, якщо ви помітили, що кіт "став косити", хоча раніше такого не було – варто негайно відвезти його до ветеринара.

Порода косооких кішок

Косоокість належить до породоспеціфічних захворювань і зустрічається у сіамської і тайської порід. Також вона характерна для порід сноу-шу, балінезійської чи яванської кішки, які утворилися від перелічених вище.

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Виникнення страбізму у цих порід пов'язують з геном акромеланізму – тим самим, що дарує кішці забарвлення шерсті колор-пойнт – темні кінцівки при світлому тулубі і небесно-блакитні очі.



Сіамський косоокий кіт / Фото з aroundpet

Цей ген певним чином пов'язаний з неправильним розвитком зорового нерва, що призводить до того, що тварина бачить роздвоєне зображення: предмети здаються плоскими, а спроби зібрати воєдино здвоєну картинку викликає стійкий страбізм.

Чи потребує корекції генетична косоокість

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Якщо варіанти з інфікуванням чи травмою, пухлиною чи порушенням вестибулярного апарату ветеринар відкинув, скоріш за все він порадить нічого не робити із косоокістю. Це означає, що страбізм є спадковим.

Такий дефект вважається косметичним і не заподіює тварині особливих незручностей. Ба більше, деякі любителі кішок відзначають, що косоокі кішки виглядають дуже мило та зворушливо, а цей дефект тільки надає їм індивідуальності.