Самі відчинили ворота і вирвалися на волю: величезне стадо корів влаштувало безлад у селі

В одному з сіл Північного Йоркширу втекло стадо з 45 корів. Інцидент трапився 5 липня. Влада підтверджує, що втеча тварин не має відношення до подій, пов'язаних з забігами биків.

Корови влаштували справжній безлад у селі

16-річний місцевий житель Леон Бокс ледь не загинув, коли неконтрольоване стадо корів кинулося на нього. Підліток був змушений вискочити на дорогу після того, як почув, як корови вирвалися з загону, і побачив, що стадо рухається прямо в його бік.

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Джесс, 36-річна мати підлітка, повідомила, що вся сім'я спостерігала, як стадо тварин промчало повз їхній будинок приблизно о 20:00. Вважається, що інцидент стався після того, як тваринам вдалося відкрити ворота в сусідньому полі. Джесс описав шум стада як такий, що нагадував поштовхи землетрусу.

Мій старший якраз дійшов до кута. Кілька його друзів сказали, що там бродить кілька корів. Вони не бачили ніякої дороги, тільки купу корів. Мій чоловік вийшов із двома молодшими дітьми. Він щось почув і подумав, що це діти,

— розповіла британка.



Корови влаштували справжній безлад у селі / Фото SWNS

37-річний Метт разом з двома дітьми, дев'ятирічним Чарлі та семирічним Арчі, стали свідками того, як стадо корів витоптало сусідський сад. Інцидент розгортався протягом декількох годин, перш ніж корови були успішно загнані назад у загін за допомогою поліції Північного Йоркширу.

За словами Джесс, корови влаштували безлад. У селі досить багато сміття, але для багатьох мешканців ця подія стала доволі кумедною.