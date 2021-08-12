Корова стрибнула в басейн до туристів: епічне відео з Карпат

Свійська тварина блукала без нагляду. Аж раптом корова побачила басейн та опинилася у воді.

У басейні в той момент плавало 2 хлопчиків. Діти несподівано побачили перед собою велику тварину й перелякано вискочили з води.

Дізнайтеся Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Інцидент трапився на території одного з карпатських готельних комплексів. На щастя, ніхто не постраждав. А корова, поплававши, самостійно вийшла з басейну за допомогою сходинок і пішла далі.

Ймовірно, тварина хотіла попити води й послизнулася. Коли корова почала падати, то не розгубилася й стрибнула в воду, як дельфін. Цей момент розсмішив і водночас злякав свідків події.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Корова стрибнула в басейн у Карпатах / Відео Олександри Стасюк