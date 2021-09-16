Корм в обмін на пляшку: як у Стамбулі дбають про безпритульних тварин
Джерело:Pugedon
Турецька столиця відома великою кількістю котів і собак на своїх вулицях. Влада міста і волонтери ще 7 років тому почали встановлювати автомати, які роздають корми для чотирилапих безхатьків.
Турецька компанія Pugedon є однією з провідних у сфері виготовлення таких вендингових апаратів. Корм для тварин в обмін на пляшку – одна з найважливіших екологічних та соціальних ініціатив Стамбула.
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Пляшку можна обміняти на корм
Pugedon – це розумний торговий автомат для вторинної переробки. Він забезпечує їжею та водою вуличних тварин, допомагаючи збирати вторинні відходи. Перші із них на вулицях Стамбула з'явилися ще у 2014 році.
Завдяки автомату можна вбити двох зайців: нагодувати безпритульних тварин, яких у Стамбулі нараховують близько 100 тисяч, та сприяти вторинній переробці сировини.
За кожну пляшку з автомата висипається порція корму / Фото з pugedon.com.tr
Різні види апаратів приймають різну вторсировину:
- пластикові пляшки,
- скляні пляшки,
- металеві банки.
При викиданні кожного сміття висипається мінімум 5 грамів і максимум 20 грамів їжі. Кількість можна налаштувати за бажанням. Спеціальні електронні датчики показують, наскільки заповнений контейнер вторсировиною і скільки ще корму є всередині.
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Ці показники відслідковує спеціальний персонал і в разі потреби вивозить пляшки чи підсипає корм. Працює автомат на сонячних батареях.
Як працює автомат з видачі корму у Стамбулі: дивіться відео
Торгові автомати розміщують відповідно до їхнього розташування під спонсорством бренду або згідно з протоколами, складеними із муніципалітетами. В укладених договорах визначається установа-підрядник.
Персонал або команди, призначені відповідним муніципалітетом, збирають відходи, накопичені у торговому автоматі в певні періоди, і доставляють їх до центру збору відходів. Натомість отримують прибуток за переробку вторсировини.
У Києві теж є подібний автомат
Джерело: 24 канал
- У жовтні 2020 року на Лук'янівці у Києві з'явився автомат, який видає тваринам корм.
- Автомат видає 50-грамову порцію корму для безпритульних тварин за кожну утилізовану пляшку. В боксі є дві миски: одна для корму, інша – для води.
Автомат, який видає корм тваринам у Києві / Фото "Япомога"
- Систему розробила та облаштувала громадська організація "Япомога". Вона працює як онлайн-платформа для обміну бонусів, знижок і кешбеків на спільну благодійність.
- Директор онлайн-платформи "Япомога" Руфат Раїмов розповів, що при встановленні автомату надихнувся саме прикладом Туреччини.
- Автори проєкту сподіваються, що найближчим часом такі бокси вдасться встановити не лише в Києві, а й в інших містах України.