Чим годувати собак малих порід: 3 тижні – видимий результат з Purina ONE®

Годуйте вашого собаку кормом Purina ONE® протягом 3 тижнів. Спостерігайте видимі зміни за такими ознаками: хороший апетит, енергія та сила, здорове травлення і блискуча шерсть.

Purina ONE® MINI/SMALL



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Високоякісне харчування, адаптоване до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів).

Експерти Purina® створили лінійку кормів Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ), спеціально адаптовану до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів), яка включає в себе раціони в залежності від індивідуальних особливостей кожного собаки. Смачне повнораціонне харчування представлене маленькими ніжними крокетами та шматочками та відповідає потребам вашого улюбленця.

Purina ONE®. 3 тижні – видимий результат

Дізнайтеся більше про програму "3 тижні" нижче.

Сьогодні. Хороший апетит

Корм сприяє покращенню апетиту. Ваш собака їсть із великим задоволенням, насолоджуючись чудовим смаком корму Purina ONE®.

1 тиждень. Енергія та сила

Тварина сповнена життєвої енергії. У собаки з'являється більше енергії й сили завдяки збалансованому, повнораціонному харчуванню високої якості від Purina ONE®.

2 тиждень. Здорове травлення

Корм сприяє налагодженню здорового травлення. Ви помітите, що випорожнення Вашого собаки стають щільнішими завдяки високій засвоюваності корму Purina ONE®, що також сприяє якісній абсорбції нутрієнтів.

3 тиждень. Блискуча шерсть

У собаки здорова шкіра, блискуча шерсть і сяючі очі. Корм Purina ONE® містить спеціальні поживні речовини, такі як жирні кислоти омега-3 і омега-6, вітаміни і мінеральні речовини, які допомагають підтримувати шкіру здоровою, а шерсть блискучою.

Завжди. Міцний імунітет

Відбувається підтримка міцного імунітету. Комбінація вітамінів і антиоксидантів в кормі Purina ONE® допомагає підтримувати імунну систему Вашого собаки й підтримує здоров'я сьогодні і завтра.

Дізнайтеся більше про високоякісне харчування для собак малих порід:

Оберіть корм Purina ONE® MINI/SMALL для свого улюбленця.

Сухий повнораціонний корм

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою та рисом



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Сухий повнораціонний корм для активних дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.

Високоякісний білок та вуглеводи для підтримки активного способу життя.

Підтримка міцної імунної системи завдяки поєднанню антиоксидантів і білку високої якості.

Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з яловичиною та рисом



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Сухий повнораціонний корм для дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.

Підтримка міцної імунної системи завдяки поєднанню антиоксидантів і білку високої якості.

Догляд за яснами та зубами завдяки необхідним поживним речовинам і хрустким крокетам.

Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою та рисом



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Сухий повнораціонний корм для цуценят малих порід вагою до 10 кілограмів.

Високий вміст протеїну та жирів для швидкого і здорового розвитку вашого цуценяти.

Сприяє розвитку міцного природного захисту завдяки комбінації антиоксидантів і білку високої якості.

Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.

Консервований порційний корм

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з яловичиною, картоплею та морквою у підливці



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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих активних собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.

Високоякісний білок для підтримки активного способу життя.

Легко засвоюється.

Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.

Без додавання штучних барвників та консервантів.

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою, морквою та зеленою квасолею у підливці



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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.

Антиоксиданти для здорової імунної системи.

Легко засвоюється.

Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.

Без додавання штучних барвників та консервантів.

Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з індичкою, морквою та горохом у підливці



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Консервований порційний повнораціонний корм для контролю ваги/стерилізованих дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.

Струнка статура завдяки зниженню рівня жиру (корм містить на 15% менше жиру у порівнянні з кормом Purina ONE® MINI/SMALL для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів).

Легко засвоюється.

Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.

Без додавання штучних барвників та консервантів.

Візьміть участь в програмі "3 тижні" від Purina ONE® та оцініть видимий результат поліпшення здоров'я вашого собаки.