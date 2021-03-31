Чим годувати собак малих порід: 3 тижні – видимий результат з Purina ONE®

Джерело:Purina
Годуйте вашого собаку кормом Purina ONE® протягом 3 тижнів. Спостерігайте видимі зміни за такими ознаками: хороший апетит, енергія та сила, здорове травлення і блискуча шерсть.
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Високоякісне харчування, адаптоване до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів).
Експерти Purina® створили лінійку кормів Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ), спеціально адаптовану до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів), яка включає в себе раціони в залежності від індивідуальних особливостей кожного собаки. Смачне повнораціонне харчування представлене маленькими ніжними крокетами та шматочками та відповідає потребам вашого улюбленця.
Дізнайтеся більше про програму "3 тижні" нижче.
Корм сприяє покращенню апетиту. Ваш собака їсть із великим задоволенням, насолоджуючись чудовим смаком корму Purina ONE®.
Тварина сповнена життєвої енергії. У собаки з'являється більше енергії й сили завдяки збалансованому, повнораціонному харчуванню високої якості від Purina ONE®.
Корм сприяє налагодженню здорового травлення. Ви помітите, що випорожнення Вашого собаки стають щільнішими завдяки високій засвоюваності корму Purina ONE®, що також сприяє якісній абсорбції нутрієнтів.
У собаки здорова шкіра, блискуча шерсть і сяючі очі. Корм Purina ONE® містить спеціальні поживні речовини, такі як жирні кислоти омега-3 і омега-6, вітаміни і мінеральні речовини, які допомагають підтримувати шкіру здоровою, а шерсть блискучою.
Відбувається підтримка міцного імунітету. Комбінація вітамінів і антиоксидантів в кормі Purina ONE® допомагає підтримувати імунну систему Вашого собаки й підтримує здоров'я сьогодні і завтра.
Дізнайтеся більше про високоякісне харчування для собак малих порід:
Оберіть корм Purina ONE® MINI/SMALL для свого улюбленця.
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Сухий повнораціонний корм для активних дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.
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Сухий повнораціонний корм для дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.
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Сухий повнораціонний корм для цуценят малих порід вагою до 10 кілограмів.
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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих активних собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
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Консервований порційний повнораціонний корм для контролю ваги/стерилізованих дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
Візьміть участь в програмі "3 тижні" від Purina ONE® та оцініть видимий результат поліпшення здоров'я вашого собаки.