Копають біля лотка та труться об ноги: як пояснюють 7 дивних звичок котів
Джерело:The Spruce
Кішки – загадкові та цікаві тварини. Їх давні інстинкти часто змушують пухнастиків діяти кумедно або незрозуміло. Дізнайтеся, у чому причина дивної поведінки.
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Діставати їжу з миски
Зазвичай власники думають, що коти так бавляться, однак усе складніше. Вуса котиків дуже чутливі – їм неприємно торкатися країв тарілки. Саме тому коти намагаються полегшити собі життя та їсти з підлоги.
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Пити з крана
Котики не люблять воду з миски – адже вона здається їм "застояною". Натомість, кран – джерело чистої, проточної, насиченої киснем води. Не дивно, що котам вона подобається більше.
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Бігати перед тим, як сходити до туалету
Рухова активність запускає моторику кишечника – це дозволяє кішці сходити до туалету.
Часто коти поводяться кумедно / Фото Unsplash
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Копати біля лотка
У природі коти зазвичай закопують свої екскременти. Лоток часто не дозволяє їм цього зробити, але вони не здаються – копають лапкою біля лотка.Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
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Гризти кігті
Так котики оновлюють тканини довкола кігтя. В результаті цей інструмент кішки завжди добре заточений.
У своїй поведінці пухнастики керуються інстинктами / Фото Unsplash
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Ховатися, коли погано почуваються
Це теж інстинкт. Коли кішка хворіє – то намагається зникнути з поля зору хижаків та своїх здорових родичів.
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Тертися об ноги людини
Так котик заявляє про свої права на вас – тварина вважає вас своєю "територією".
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