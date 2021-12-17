Копають біля лотка та труться об ноги: як пояснюють 7 дивних звичок котів

Кішки – загадкові та цікаві тварини. Їх давні інстинкти часто змушують пухнастиків діяти кумедно або незрозуміло. Дізнайтеся, у чому причина дивної поведінки.

Діставати їжу з миски

Зазвичай власники думають, що коти так бавляться, однак усе складніше. Вуса котиків дуже чутливі – їм неприємно торкатися країв тарілки. Саме тому коти намагаються полегшити собі життя та їсти з підлоги.

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Пити з крана

Котики не люблять воду з миски – адже вона здається їм "застояною". Натомість, кран – джерело чистої, проточної, насиченої киснем води. Не дивно, що котам вона подобається більше.

Бігати перед тим, як сходити до туалету

Рухова активність запускає моторику кишечника – це дозволяє кішці сходити до туалету.



Часто коти поводяться кумедно / Фото Unsplash

Копати біля лотка

У природі коти зазвичай закопують свої екскременти. Лоток часто не дозволяє їм цього зробити, але вони не здаються – копають лапкою біля лотка.

Гризти кігті

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Так котики оновлюють тканини довкола кігтя. В результаті цей інструмент кішки завжди добре заточений.



У своїй поведінці пухнастики керуються інстинктами / Фото Unsplash

Ховатися, коли погано почуваються

Це теж інстинкт. Коли кішка хворіє – то намагається зникнути з поля зору хижаків та своїх здорових родичів.

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Тертися об ноги людини

Так котик заявляє про свої права на вас – тварина вважає вас своєю "територією".

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