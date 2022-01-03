Коли господар надто зайнятий: як кмітливий папуга привернув його увагу – миле відео
3 січня 2022 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ViralHog
Маленький птах понад усе хотів, щоб власник його погладив. Але людина працювала і не могла приділити увагу пернатому другу.
Папужка не міг терпіти, що його ігнорують, і почав першим проявляти ініціативу. Він вперся головою в палець своєї людини й завмер в такій позиції.
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Почав гладити палець
Потім птах став гладити палець господаря. Він робив це настільки мило, що людина не стрималася і погладила малюка у відповідь.
Такі товариські папуги трапляються нечасто – тому відео з пташкою буквально розчулило користувачів мережі.
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Глядачі коментують відео:
- "Це настільки чарівно, що я ніколи б не зміг закінчити роботу на цьому комп’ютері".
- "О ні! Давайте цьому солодкому птаху все, що він забажає, завжди!"
- "Погладьте його, це дитинча ніколи не повинно чекати! Таке миле маля".
- "Таке чарівне! Я б дивився це знову і знову".
- "Що за янгольська пташка!".
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