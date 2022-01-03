Коли господар надто зайнятий: як кмітливий папуга привернув його увагу – миле відео

Маленький птах понад усе хотів, щоб власник його погладив. Але людина працювала і не могла приділити увагу пернатому другу.

Папужка не міг терпіти, що його ігнорують, і почав першим проявляти ініціативу. Він вперся головою в палець своєї людини й завмер в такій позиції.

Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Почав гладити палець

Потім птах став гладити палець господаря. Він робив це настільки мило, що людина не стрималася і погладила малюка у відповідь.

Такі товариські папуги трапляються нечасто – тому відео з пташкою буквально розчулило користувачів мережі.

Папуга хоче, щоб його погладили: дивіться відео

Глядачі коментують відео:

"Це настільки чарівно, що я ніколи б не зміг закінчити роботу на цьому комп’ютері".

"О ні! Давайте цьому солодкому птаху все, що він забажає, завжди!"

"Погладьте його, це дитинча ніколи не повинно чекати! Таке миле маля".

"Таке чарівне! Я б дивився це знову і знову".

"Що за янгольська пташка!".

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Вам сподобається Господарі зробили для вужа шапочку Санти: відео "прогулянки" плазуна

Кмітливий пелікан Патрік мешкає у Вінниці: дивіться відео