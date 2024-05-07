В Київському зоопарку облаштували новий авіарій для 20 врятованих папуг: кольорові фото
Джерело:КиївЗоо
В Київському зоологічному парку облаштували новий авіарій для 20 врятованих папуг. Звіринець під час війни став центром порятунку та реабілітації диких тварин зі всієї України, зокрема і птахів.
Когось із них привезли з постраждалих територій, когось віддали люди, а когось просто підкинули під зоопарк у коробці. Про це повідомляє КП "Київський зоопарк".
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В КиївЗоо облаштували новий авіарій для 20 папуг
В зоопарку вже допомогли понад 500 особинам, з них майже 100 різних птахів. Серед врятованих папуг є Крамера, папуга індійський, розелла червона та розелла строката.
Для тих тварин, які після лікування та реабілітації залишились у Київзоо створюються відповідні видоспецифічні умови, наближені до природних,
– йдеться у повідомленні.
У КиївЗоо для 20-ти врятованих папуг облаштували новий авіарій / Фото КиївЗоо
Нова оселя зроблена для врятованих тварин з урахуванням комфорту та добробуту пернатих:
- облаштовано стовбури дерев із дуплами,
- в'язанки гілок для облаштування гнізд,
- присади та годівнички,
- лазалки та гойдалки,
- декоративний басейн-фонтан.
В КиївЗоо облаштували новий авіарій для 20 врятованих папуг / Фото КиївЗоо
Відвідати папуг можна у понеділок – із 12:00 до 17:00; з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00. Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.