Відвідувачів запрошують стати свідками захопливої події та поспостерігати за мешканцями зоопарку у вихідні дні з 10:00 до 17:00. Про це повідомили в пресслужбі КиївЗоо.

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У Київському зоопарку буде Гарбузовий вікенд

Пресслужба зоопарку заявила, що на українських ланах вже завершується збір гарбузів, тому у КиївЗоо проводиться фінальний Гарбузовий вікенд.

22 мешканці копитного ряду хрустко смакуватимуть стиглими жовтогарячими плодами. Встигніть насолодитись яскравими видами осіннього зоопарку та отримати позитивні емоції,

– закликали в пресслужбі.

Олені частуються гарбузом / Фото КиївЗоо

Фінальний Гарбузовий вікенд для копитних / Фото КиївЗоо

Бізон на гарбузовому частуванні / Фото КиївЗоо

Показові годування відбудуться 28 – 29 жовтня:

12:00 – бізони;

12:15 – зубри;

12:30 – коні Пржевальського;

12:45 – верблюди;

13:00 – олені.

Також в зоопарку нагадали, що під час повітряної тривоги показові заходи припиняються та поновлюються після відбою повітряної тривоги.