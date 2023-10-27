Відвідувачів запрошують стати свідками захопливої події та поспостерігати за мешканцями зоопарку у вихідні дні з 10:00 до 17:00. Про це повідомили в пресслужбі КиївЗоо.
Читайте також У Києві помітили благородну рогату тварину, яка бігала вулицями: ексклюзивні кадри "прогулянки"
У Київському зоопарку буде Гарбузовий вікенд
Пресслужба зоопарку заявила, що на українських ланах вже завершується збір гарбузів, тому у КиївЗоо проводиться фінальний Гарбузовий вікенд.
22 мешканці копитного ряду хрустко смакуватимуть стиглими жовтогарячими плодами. Встигніть насолодитись яскравими видами осіннього зоопарку та отримати позитивні емоції,
– закликали в пресслужбі.
Олені частуються гарбузом / Фото КиївЗоо
Фінальний Гарбузовий вікенд для копитних / Фото КиївЗоо
Бізон на гарбузовому частуванні / Фото КиївЗоо
Показові годування відбудуться 28 – 29 жовтня:
- 12:00 – бізони;
- 12:15 – зубри;
- 12:30 – коні Пржевальського;
- 12:45 – верблюди;
- 13:00 – олені.
Також в зоопарку нагадали, що під час повітряної тривоги показові заходи припиняються та поновлюються після відбою повітряної тривоги.