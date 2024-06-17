Мав контузію та стрес: у КиївЗоо прихистили врятованого з-під обстрілів капібару Тоху

Капібар Тоха був випущений у свій природний вольєр після місяця порятунку та лікування. Наступні кроки для Тохи включають період реабілітації та соціалізації з іншими тваринами в його новому середовищі.

Нарешті він може жити спокійним життям і в гарних умовах. Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

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Капібар Тоха тепер живе у КиївЗоо

На опублікованих кадрах можна побачити просторий вольєр та зручності, які працівники облаштували для Тохи. Серед них є м'яке місце, зроблене з сіна для відпочинку капібари. Також після новосілля Тоха вже встиг посмакувати яблуками.



Врятований з-під обстрілів капібар Тоха / Фото КиївЗоо

Працівники Київзоо зазначили, що місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яка була під постійним обстрілом російських окупантів.

Тварина перебувала у сильному стресі та мала контузію,

– зазначили у повідомленні.

Тепер Тоха пройшов етап необхідного лікування та влаштовується у зеленому маєтку на березі басейну з водоспадом.



У Тохи власний "маєток" / Фото КиївЗоо

Відвідати тваринку у Київському зоологічному парку можна в кінці копитного ряду біля слоновника. Але при зустрічі просять зберігати тишу, аби зайвий раз не полохати Тоху, адже його реабілітація триває.

Прикордонник зустрівся з вірним псом після 2 років полону

Український прикордонник Андрій після двох років полону зустрівся зі своїм чотирилапим помічником псом Ремом. Їхня емоційна зустріч розчулила мережу.

У 2022 році Андрій вийшов з оточеного Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча із собакою на руках. Після Маріуполя Андрій і Рем пережили важкі часи у таборах Сартани та Оленівки, де ділили на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна – невідомість у російському полоні. Нещодавно Андрій повернувся у рідний дім, де його чекала зустріч із вірним другом.