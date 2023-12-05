Крім того, в парку було встановлено бетонний конус як новий елемент порядку. Його головна мета – розв'язати проблему власників собак, які дозволяють своїм вихованцям залишати свої "повідомлення" на рослинах у парку.

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Що треба знати про "пісуар для собак"?

Пісуари для собак – чеський винахід. У вересні 2023-го пісуари для собак з'явилися в чеському місті Плзень, де власники нерухомості скаржилися на собачі мітки на фасадах будинків.

В дизайні пісуара для собак передбачені спеціальні отвори в корпусі. Через ці отвори невелика кількість сечі потрапляє в внутрішній резервуар конструкції. Це забезпечує створення сталого запаху, який витримує умови погоди, такі як дощ або сніг. Завдяки цьому запаху інші собаки мочитимуться у визначеному місці, а не будь-де вздовж вулиці.

Пісуар для собак у сквері на Гончара – перший у місті від "Київзеленбуду" / Фото Каміла Масенко

Щоб захистити рослинність парку, було встановлено інформаційний знак, який сповіщає власників собак про те, що вони можуть використовувати конус для цієї конкретної мети.

У сквері на вулиці Гончара було встановлено пісуар без отворів для стоку рідини. Ця конструкція являє собою цілісний бетонний конус з камінцями. У комунальному підприємстві УЗН Шевченківського району, яке створило цей пісуар, зазначають, що внутрішній резервуар для збору сечі не є обов'язковим.

Я запропонувала встановити пісуар, тому що саме в цьому скверику немає зон для вигулу собак… Пісуар потрібний, щоб захистити рослини, але, щоб собаки теж могли задовольнити свої потреби, тому що і вони мешканці міста,

– каже інженерка з ландшафтного дизайну Ірина Благоляк.

У сквері росте лаванда, осока й гортензії, а також спірея (квітучі кущі) та злаки, відомі як "діамантова трава". Інженерка додала, якщо завдяки пісуару рослини не "погорять" від міток, то ця практика може бути цікавою для міста.

Як це працює: дивіться відео

Пісуар для собак у сквері на Гончара – перший у місті від "Київзеленбуду". Цей проєкт наразі є експериментальним, і його успіх визначить, чи будуть подібні конструкції впроваджені в інших зелених зонах міста.