Милий вагон метро: у київській підземці рекламують котів та собак із притулків

Джерело:Mmr
Користувачі Київського метрополітену вже встигли побачити потяг, на якому зображені коти й собаки. Вагон розмалювали, щоб розповісти місцевим мешканцям, як "усиновити" тваринку.
Автором акції є благодійний фонд Happy Paw. Його представники хочуть привернути увагу до великої кількості тварин, які шукають господарів.
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Проєкт має назву "Шукай свого в притулку". На вагоні метрополітену розмістили назви найбільших притулків, що розташовані в Києві та Київській області.
Зокрема, киянам радять пошукати собі друга в таких притулках:
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Також на вагоні є посилання на сайт фонду Happy Paw. Там можна знайти повний перелік притулків. А також дізнатися про інші способи допомоги безпритульним тваринам.
Перегляньте відео про наймиліший вагон Київського метро: