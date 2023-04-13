На Київщині у дворі будинку тримали тигра
Хижаку вже шукають новий дім за кордоном із гідними умовами. Наразі його прихистили у Центрі порятунку.
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Цей тигр жив у приватній власності. Але господарі зрозуміли, що йому необхідні відповідні умови для нормального життя, тому віддали тигра до Центру порятунку,
— йдеться в повідомленні.
Для тигра вже підшукають новий дім за кордоном із відповідними умовами для життя, але поки що він перебуває в Центрі на реабілітації.
Цей тигр жив у приватній власності / Фото UAnimals
Як відомо, у дикій природі невпинно скорочується численність тигрів, за останнє століття їхня кількість зменшилася у 25 разів. Зараз ці тварини занесені в Червону книгу, й полювання на них і вилов заборонені з середини минулого століття.