У Києві змія втекла з тераріуму через вікно, спустилась з 4 поверху і залізла у таксі

У столиці маїсовий полоз втік від власників через вікно і заховався у машині таксі. Неотруйний улюбленець зміг по дереву спуститися з четвертого поверху і відправився у мандри.

Полоз заліз у щілину між бензобаком і дном авто. Діставати його звідти довелося рятувальникам тварин.

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Як змія опинилася в таксі

Незвичний виклик отримала Команда порятунку тварин Києва. Їм повідомили, що у припарковане авто вдерлася змія, схожа на пітона.

Виявилося, що змія не залізла у салон, а прилаштувалася у щілині на дні авто. Непроханим гостем був маїсовий полоз, який у диких умовах не поширений в Україні.



Полоз заліз в авто служби таксі / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Згодом стало ясно: змія втекла від своїх власників з квартирного тераріуму, який погано закрили. Полоз спустився по дереву з четвертого поверху і досить далеко втік. Прослідкувати шлях змії вдалося завдяки камерам спостереження.

Аби дістати втікачку, рятувальникам довелося розбирати авто: хлопці демонтували бензобак.



Змія залізла у щілину між дном авто і бензобаком / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Опісля змію легко дістали, помістили у спеціальний контейнер і віддали господарям. Вони пообіцяли ретельніше пильнувати улюбленця і більше не допускати втеч.



Полоз подолав значну відстань, перш ніж заліз в авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Що відомо про маїсового полоза

Плямистий повзаючий полоз, або червона щуряча змія – неотруйна змія родини вужоподібних, що мешкає в Північній Америці.

Популярна в приватних колекціях любителів рептилій, де відома як маїсовий полоз, або гутата.

Змія виростає до розмірів 1,2 – 2 метри, але здебільшого довжина не перевищує 1,2 – 1,5 метра.

Ареал поширення – південний схід США: від Нью-Джерсі до Флориди і на захід до Техасу.

Змії населяють кукурудзяні поля: саме за це і названі маїсовими. Живуть також на лісових галявинах, у закинутих будівлях і на фермах.

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Маїсовий полоз, або червона щуряча змія / Фото зі Snaketype