У Києві змайстрували котохатку з рюкзаків і шукають місце для її облаштування

Бездомні котики у столиці матимуть, де відпочити і у безпеці поспати. Для них змонтували хатки-комірки із рюкзаків сервісу доставки.
Хатка має три поверхи по три "комірочки". Кожна із них зроблена з просторих наплічників, які стоять на триповерховому стелажі.
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Котохатка для котів із рюкзаків
З ініціативою виступила благодійна організація Yapomoga. Один з їхніх відомих проєктів для порятунку і допомоги тварин – бокс, який видає корм замість пластикових пляшок.
Бокс, який видає корм для тварин замість пластикової пляшки / Фото з фейсбуку Yapomoga
Ідею підтримав сервіс доставки Rocket. З їхніх помаранчевих рюкзаків і утворили 9 комірок для котиків.
Один котик вже випробував хатинки / Фото з фейсбуку Yapomoga
Заліз на найвищий поверх котохатки / Фото з фейсбуку Yapomoga
Місце для котохатки ще не обрали
"Котячу багатоповерхівку" наразі не знайти на вулицях Києва: її ще не встановили. Причина – для помешкання шукають безпечне і комфортне місце.
Як повідомляють у благодійній організації, є декілька критеріїв:
- місце має бути безпечним для пухнастиків;
- про домівку хтось має дбати.
Щоб обрати найбільш підхоже місце, оголосили конкурс. Варіанти і пропозиції можна надсилати у коментарі до допису про котохатку за цим посиланням. Yapomoga обере найкращий варіант, а сервіс доставки надасть промокод на замовлення на 500 гривень.