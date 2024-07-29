"Народився у сорочці": у Києві під капотом авто ледь не загинуло крихітне кошеня

В Києві фахівцям вдалося врятувати маленьке кошеня з небезпечної ситуації в залізній пастці. Чотирилапий опинився на межі загибелі, опинившись в моторному відсіку автомобіля.

Наразі тваринка перебуває під наглядом ветеринарів. Приголомшливу історію порятунку розповіло KARG у своїх соцмережах.

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У Києві врятували кошеня із залізної пастки

Несподівано під капотом автомобіля власник знайшов кота, який ховався під капотом. Нічого не підозрюючи, водій готувався їхати на роботу, коли завів двигун і почув дивний шум, що спонукало його перевірити далі. На свій подив, він виявив кошеня, яке опинилося в пастці в моторному відсіку, загорнуте в ремінь.

Малому кошеняті дуже поталанило залишитись живим, це щира правда. Є такий вираз – "народився у сорочці". Це про нашого нового підопічного,

– йдеться в повідомленні.



Кошеня застрягло під капотом авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Чоловік знайшов поранену тварину, затиснуту в машині, і звернувся по допомогу до Київської групи порятунку тварин. Зоозахисники успішно визволили кота з пастки та оперативно доставили його до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги. Тварину назвали "Шкода" на честь марки автомобіля, в якому її знайшли.

Під час обстеження стану медики виявили, що рвана рана не є найсерйознішою проблемою. Наразі котик не може користуватися лівою задньою лапою, і лікарі припускають, що причиною цього може бути защемлення нерва через набряк. Хоча цей сценарій вважається найкращим з можливих, остаточний діагноз не може бути поставлений, поки набряк не зменшиться.

Кошеня "Шкода" відновлюється після операції / Фото Kyiv Animal Rescue Group

На час лікування у "Шкоди" з'явилась опікунка Олександра, яка допомагає з оплатою догляду і медичних процедур.