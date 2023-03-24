Так, українська громадська організація URSA вимагає захистити лабораторних тварин, яких використовують для навчання студентів без застосування анестезії. Як приклад “катування тварин” зоозахисники навели саме цей дослід.

Читайте також Щоб завести собаку, треба пройти навчання: в Іспанії ухвалили закон про поводження з тваринами

За словами зоозахисників, експеримент на живому кролі під час заняття показував студентам викладач НУБіП України Роман Бокотько, порушивши закон.

Попри ст. 26 Закону України про захист тварин від жорстокого поводження, який забороняє проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, та прохання студентів припинити знущання з тварин, викладачі продовжують регулярно катувати тварин і публікувати це на інтернет-ресурсах навчального закладу…

​– йдеться у повідомленні.

В організації підкреслили, що у підручниках теж зазначається: "всі дослідження на живих істотах слід проводити під анестезією".



У Києві викладача звинуватили у "катуванні тварин" на заняттях з ветеринарної медицини / Фото URSA



У Києві скандал з викладачем ветеринарної медицини / Фото URSA

За словами організації, щороку понад 150 мільйонів тварин помирає в лабораторіях під час наукових експериментів та тестувань. Там наголосили, що постійне невиправдане катування тварин під прикриттям "навчання та науки" потрібно припиняти.