До цього часу найсуворішим покаранням було півтора року за ґратами в разі смерті тварини. Відтепер термін тюремного ув'язнення для тих, хто погано поводиться з тваринами, збільшиться.

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Міністерка соціальних прав Іспанії Іоне Беллара наголосила, що йдеться про перший в історії країни закон про права тварин, який має покласти край "безкарності жорстокого поводження з тваринами".

Це дуже важливий день, тому що парламент остаточно схвалив перший закон про права тварин (з моменту відновлення) нашої демократії,

— сказала вона.

Документ, зокрема, зобов'язує всіх, хто планує завести собаку, пройти спеціальне навчання, і накладає заборону залишати тварину наодинці більш ніж на 24 години.

Закон також робить обов'язковою стерилізацію кішок, щоб посилити контроль за народжуваністю кошенят та уникнути ситуацій, коли їх покидають.

Ці заходи не стосуються сільськогосподарських тварин чи мисливських собак, а лише домашніх тварин. Законодавчі зміни також не торкнуться корид.

Яке покарання за жорстокість

Реформа кримінального кодексу, яка супроводжує цей закон, посилює покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Якщо через дії людини тварина потребуватиме ветеринарної допомоги, винуватцю загрожує ув'язнення терміном до 1,5 року.

Якщо ж тварина загине, покарання збільшується до двох років за ґратами, або навіть до трьох, якщо є обтяжувальні обставини.

Зауважимо, досі в Іспанії максимальне покарання в разі загибелі тварини становило 18 місяців ув'язнення.

В Іспанії легалізують зоофілію

Зоофілія, тобто секс із тваринами, в Іспанії більше не вважається кримінальним злочином, який досі ним був. Відповідно до реформи Кримінального кодексу про жорстоке поводження з тваринами, зоофілія можлива і не передбачає кримінальної відповідальності за умови, що тварині не завдається жодної шкоди.

Сексуальна експлуатація тварин виключається як самостійний злочин. Відтепер це каратиметься лише у випадку заподіяння тварині шкоди.