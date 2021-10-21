У Києві відбудеться вражаючий забіг із собаками: деталі та дати події

Компанія Run Ukraine та ТМ PRO PLAN® пропонують пробігти 1, 3 або 5 кілометрів на забігові з собаками PRO PLAN® DOG RUN.

Ловіть фантастичну можливість незабутньо провести час зі своїм чотирилапим другом та разом подолати дистанцію на забігах із собаками PRO PLAN® DOG RUN, які відбудуться 23 жовтня на ВДНГ, в перший день заходу 12th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021.

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PRO PLAN® DOG RUN 1 km – детальна інформація.

– детальна інформація. PRO PLAN® DOG RUN 3 km – детальна інформація.

– детальна інформація. PRO PLAN® DOG RUN 5 km – детальна інформація

Які умови забігу із собаками

Важливо, аби протягом усього забігу, а також після та під час нагородження, учасник тримав собаку тільки на повідку.

Участь можуть брати тварини усіх порід. Проте під час реєстрації потрібно обрати групу, до якої підходить домашній улюбленець:

Маленькі собаки. Зріст собаки в холці до 56 сантиметрів.

Зріст собаки в холці до 56 сантиметрів. Великі собаки. Зріст собаки в холці від 57 сантиметрів.

Організатори зазначають, що собаки, які віднесені до потенційно небезпечних порід, обов’язковою є наявність намордника та повідка довжиною до 1,2 метра. Додавши, що ця умова є згідно з Правилами утримання собак та котів в місті Києві, затверджених Рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 р. № 1079/3912.

З нетерпінням чекаємо на зустріч.

Дивіться відео про забіг із собаками: