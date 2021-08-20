У Києві на прогулянці загубили 2-метрову змію: обіцяють винагороду

Величезного удава вигулювали в зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка. Раптом плазун утік.

Киянка Світлана Сухенко опублікувала оголошення про це у фейсбук-спільноті "Сусіди. Голосіїв". З її слів, удав ручний та домашній.

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Удав ручний та йде до людей

Тому, хто поверне змію власниці цілою та неушкодженою, пообіцяли винагороду.

Думка киян стосовно ситуації розділилася. Дехто вважає, що винна у всьому безвідповідальність власниці. Інші ж співчувають жінці. Дехто цікавиться, як упіймати плазуна при зустрічі.



Удава загубили у Голосіївському районі / Фото Світлани Сухенко

Думки розділилися

"Це не жарт? Як так? Хоч не голодний? Нехай знайдеться скоріше."

"Як можна було загубити удава? Він же повільний."

"Чим потрібно думати, щоб таке творити? Якщо захоче, напевно на дрібну тварина типу кішки або собаки нападе. А може і на дитину."

"Удав ручний не небезпечний. Шкода що загубився. Як так Ви його загубили?".

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, щозі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам. ​

Текст публікації Світлани Сухенко:

Загубився удав

У зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Шевченка на прогулянці загубився домашній ручний удав звичайний.

Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться.

Раптом хто зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження.

У разі повернення удава цілим та неушкодженим – грошова винагорода.

067-271-3337.

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