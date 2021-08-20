У Києві на прогулянці загубили 2-метрову змію: обіцяють винагороду
Джерело:фейсбук Сусіди. Голосіїв
Величезного удава вигулювали в зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка. Раптом плазун утік.
Киянка Світлана Сухенко опублікувала оголошення про це у фейсбук-спільноті "Сусіди. Голосіїв". З її слів, удав ручний та домашній.
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Удав ручний та йде до людей
Тому, хто поверне змію власниці цілою та неушкодженою, пообіцяли винагороду.
Думка киян стосовно ситуації розділилася. Дехто вважає, що винна у всьому безвідповідальність власниці. Інші ж співчувають жінці. Дехто цікавиться, як упіймати плазуна при зустрічі.
Удава загубили у Голосіївському районі / Фото Світлани Сухенко
Думки розділилися
- "Це не жарт? Як так? Хоч не голодний? Нехай знайдеться скоріше."
- "Як можна було загубити удава? Він же повільний."
- "Чим потрібно думати, щоб таке творити? Якщо захоче, напевно на дрібну тварина типу кішки або собаки нападе. А може і на дитину."
- "Удав ручний не небезпечний. Шкода що загубився. Як так Ви його загубили?".
Текст публікації Світлани Сухенко:
Загубився удав
У зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Шевченка на прогулянці загубився домашній ручний удав звичайний.
Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться.
Раптом хто зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження.
У разі повернення удава цілим та неушкодженим – грошова винагорода.
067-271-3337.
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А в Полтаві – знайшли удава
- Полтавка знайшла метрового удава у власній вбиральні.
- У квартирі перед тим проводили ремонт та міняли труби.
- Плазуна забрали до еколого-натуралістичного центру, де він тепер житиме.