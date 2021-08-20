У Києві на прогулянці загубили 2-метрову змію: обіцяють винагороду

20 серпня 2021 , 11:53
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Джерело:

фейсбук Сусіди. Голосіїв

Величезного удава вигулювали в зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка. Раптом плазун утік.

Киянка Світлана Сухенко опублікувала оголошення про це у фейсбук-спільноті "Сусіди. Голосіїв". З її слів, удав ручний та домашній.

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Удав ручний та йде до людей

Тому, хто поверне змію власниці цілою та неушкодженою, пообіцяли винагороду.

Думка киян стосовно ситуації розділилася. Дехто вважає, що винна у всьому безвідповідальність власниці. Інші ж співчувають жінці. Дехто цікавиться, як упіймати плазуна при зустрічі.


Удава загубили у Голосіївському районі / Фото Світлани Сухенко

Думки розділилися

  • "Це не жарт? Як так? Хоч не голодний? Нехай знайдеться скоріше."
  • "Як можна було загубити удава? Він же повільний."
  • "Чим потрібно думати, щоб таке творити? Якщо захоче, напевно на дрібну тварина типу кішки або собаки нападе. А може і на дитину."
  • "Удав ручний не небезпечний. Шкода що загубився. Як так Ви його загубили?".
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Текст публікації Світлани Сухенко:

Загубився удав

У зеленій зоні перед Економічним факультетом КНУ імені Шевченка на прогулянці загубився домашній ручний удав звичайний.

Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться.

Раптом хто зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження.

У разі повернення удава цілим та неушкодженим – грошова винагорода.

067-271-3337.

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А в Полтаві – знайшли удава

  • Полтавка знайшла метрового удава у власній вбиральні.
  • У квартирі перед тим проводили ремонт та міняли труби.
  • Плазуна забрали до еколого-натуралістичного центру, де він тепер житиме.
Автор: Аліна Рудченко