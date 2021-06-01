Знімали автокраном з вікна: у Києві з пожежі врятували милого котика

У київській квартирі котик залишився сам на сам із вогнем. Доки його власники були відсутні, у домі сталася пожежа.

Пожежа трапилася у Дарницькому районі Києва на вулиці Руднєва. Котик перебував у квартирі на шостому поверсі.

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Як рятували котика із вогню

Про пожежу повідомили очевидці: вони зателефонували рятувальникам і сказали, що з вікна багатоповерхівки йде дим. Потрапити до квартири, звідки він йшов, довелося на автокрані.



Піднятися на шостий поверх довелося на автокрані / Фото ДСНС

Самотнього котика знайшли в одній з кімнат квартири. Як розповідають рятувальники, він був сповнений страху. Чотирилапого вдалося піймати і винести з вогню. На свіже повітря його винесли через автодрабину.

На щастя, він обійшовся лише переляком: його цілим і неушкодженим передали власникам, які згодом приїхали на місце пожежі.



Котик відбувся переляком і лишився неушкодженим / Фото ДСНС

Імені врятованого котика пожежники, на жаль не повідомляють.

Врятовані тваринки: нещодавні випадки

ДСНС не втомлюється рятувати тварин у біді і часто ділиться історіями порятунку.

Так, нещодавно в Одесі собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. На щастя, допомога прийшла вчасно. З а допомогою драбини-палки та мотузки рятувальники дістали песика з пастки.

У одній із п'ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники винесли з вогню хазяйку, яка потребувала шпиталізації. Згодом вони повернулися по її вірного друга – котика. Він забився у куток на балконі і чекав, коли його врятують.

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