Захотілося пригод та екстриму: у Києві з-під капота машини дістали змію

З-під капотів автівок постійно витягують якихось тваринок, зазвичай це котики. Але цього разу в Києві в автомобілі заховалася незвичайна, й, здавалося б, дуже небезпечна істота. Мовиться про змію.

Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Як вона там опинилася поки невідомо, можливо, їй просто захотілося пригод.

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У Києві з-під капота машини дістали змію

Звідки взялася ця змія і як з'явилася під капотом автівки – не знають.

Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму,

– написали в Kyiv Animal Rescue Group.

Після того, як змію витягнули з-під капота, тварину транспортували до тимчасового дому на час пошуку господаря.

Як це було: дивіться відео

Зазначимо, що Молочна змія Кемпбелла була визнана неотруйним видом. Ця змія відома під іншими назвами, такими як "молочна змія Пуебла" та "поперечносмугаста королівська змія" завдяки своєму характерному смугастому забарвленню.

Вид мешкає переважно в гірських районах центральної Мексики, зокрема в штатах Пуебла, Морелос та Оахака. Довжина такої тварини — 70 – 120 сантиметрів.

Нагадаємо, 22 березня росіяни цинічно завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, на Хмельницьку область. Рятувальники докладали максимум зусиль аби надати допомогу кожному, мовиться і про тваринок. Так, вдалося витягти з-під завалів маленького домашнього кролика.