У Києві в одному з парків побачили кубло змій: приголомшливе відео

У парку "Муромець" у Деснянському районі Києва було помічено дивовижне явище, коли одночасно з'явилося кілька змій, що вийшли з лігва. Ці змії, які нещодавно вийшли зі сплячки, збиралися у кубло для розмноження.

Відео із плазунами опублікували в соцмережах. На щастя вони не отруйні, проте турбувати їх все одно не слід.

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У Києві в парку Муромець побачили кубло змій

У відеозаписі, що опубліковано, можна побачити, як чотири змії обвиваються одна навколо однієї та швидко пересуваються по доріжці у парку. Це звичайні вужі, які є представниками родини вужевих – роду неотруйних змій.

Змії в парку Муромець. Будьте обережні!

– йдеться в повідомленні.

Мешканці водно-болотних угідь, ці істоти часто зустрічаються на берегах лісових озер, гірських струмків і степових річок. Також вони можуть бути помічені в гірських регіонах на висоті до 2 000 метрів над рівнем моря.

Ранньою весною, а іноді ще в лютому, змії виходять зі сплячки, і починають розселятися по всій території. Зазвичай пік їхньої активності припадає на шлюбний період у травні, але їх можна помітити й влітку, і восени в теплі дні, крім сильної спеки та холодів.

В парку на Тернопільщині "засвітився" лісовий кіт

В природному парку "Медобори", що на Тернопільщині, фотопастка успішно зафіксувала рідкісного хижака. Мовиться про лісового кота.

Цей чотирилапий занесений до Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES, і як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції.