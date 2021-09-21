Кияни всиновили 133 коти на виставці безпородних тварин: зворушливі фото

Благодійна виставка котів "Подаруй мені дім" відбулася в одному із павільйонів ВДНГ. Її особливістю стало те, що всі пухнастики там були безпородними.

Понад сотня котів зуміла знайти новий дім. Деякі люди брали навіть по 2 улюбленці одразу.

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Організатором заходу став Благодійний фонд підтримки безпритульних тварин імені Ірини Тацій.

Загалом виставку відвідали понад 3000 людей, з них понад 600 діток, – розповідають у фонді.

Тварини мають документи

Котики, яких передали новим власникам, усі щеплені та мають відповідні документи. Також киянам нагадують, що тварин потрібно зареєструвати в інформаційній системі Реєстр домашніх тварин.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими єсмак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Кияни забрали 133 безпородних коти на виставці / Фото організаторів виставки

Обирають рудих і не тільки

Виявилося, що киянам найбільше подобаються руді, смугасті та триколірні котики. Зазвичай пухнастих полюбляють більше, але на цій виставці віддавали перевагу гладкошерстим котикам.

Звісно, чимало людей хочуть взяти кошеня. Але мають шанс і дорослі коти. На виставці знайшов свій дім котик, який 4 роки прожив у клітці притулку. У фонді розповідають про випадок, коли всиновили 12-річного персидського котика.

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Не бійтеся брати тварин з притулку чи з вулиці – вони стануть вашими чудовими друзями на довгі роки.