Киця стала начальницею поліції у Японії, бо допомогла врятувати людину

У місті Тояма в Японії один день начальницею поліції побула киця Коко. Торік вона допомогла врятувати людині і життя і тепер удостоїлася посади.

Їй пошили маленьку форму і змайстрували поліцейський кашкет. На камери власниці Коко передали офіційні документи із засвідченням того, що киця – головна поліцейська.

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Чому киця Коко стала начальницею поліції

Чоловікові, який жив поруч із Коко, одного дня стало зле. Він впав у зрошувальний канал і почав тонути. Коко стала зосереджено дивитися у воду і ніби подавати знак, що там щось є. Тоді на допомогу прийшли інші люди і витягли чоловіка, який ледь не потонув.



Коко отримала форму і кашкетик / Зображення NHK

Поліція визнала Коко помічницею, дії якої врятували життя. Відтак її вирішили нагородити найвищим званням начальниці.



Передача документів власниці Коко / Зображення NHK

Киці видали відповідний документ, на якому лишили відбиток її лапки, змочений у фарбу. Власниця Коко пані Нітта урочисто прийняла документи. Вона висловила сподівання, що Коко і надалі буде допомагати людям, і якщо щось станеться, обов'язково сповістить про це.



Офіційний підпис Коко на документі / Зображення NHK

День роботи у поліції

Втім, на офіційній частині робота Коко не закінчилися. Вона стала учасницею практичного заняття зі школярами. Дітлахів вчили правильно переходити дорогу і бути уважними біля водойм.

Вони пообіцяли Коко, що будуть уважно переходити дорогу і здійматимуть руку, подаючи відповідний сигнал водієві.