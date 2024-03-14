Як поліцейський з "Зоотрополісу": у зоопарку Китаю розтовстів леопард – милі фото товстунчика

Нещодавно в зоопарку в місті Панчжіхуа, Китай, відвідувач зняв на відео товстого леопарда. На кадрах видно, що леопард сидить у вольєрі та важко дихає. Увага відвідувачів зоопарку була привернута до цього видовища.

Його вже жартівливо порівняли з персонажем мультфільму "Зоотрополіс" – поліцейським гепардом із зайвою вагою. Однак, багато хто занепокоївся щодо здоров'я розповнілого леопарда.

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Чому леопард розтовстів?

У нещодавньому повідомленні адміністрації парку йдеться про те, що леопард (Panthera pardus), який мешкає в зоопарку, має надмірну вагу, що частково пов'язано з його похилим віком. Леопарду, який мешкає в зоопарку з 2010 року, зараз 16 років, що за людськими мірками вважається похилим віком.

У китайському зоопарку розтовстів леопард / Thecover.cn

Також леопард має обмежену можливість вести фізично активний спосіб життя через те, що перебуває у вольєрі. Це підвищує ризик набору зайвої ваги.

Крім того, за словами співробітників парку, пухка шерсть леопарда створює враження, що він товстіший, ніж є насправді.

Розповнілий леопард у зоопарку / Фото Thecover.cn

Зараз на території парку мешкають два леопарди. Раціон обох тварин складається з яловичини, курятини та кролятини. Ветеринари проводять регулярні огляди леопардів і помітили, що, попри надмірну вагу, їхні організми функціонують нормально.

Але відвідувачі зоопарку помітили, що деякі тварини, зокрема ведмеді, також набрали зайву вагу. Після інциденту з леопардом керівництво зоопарку оголосило про плани допомогти тваринам з надмірною вагою скинути зайві кілограми за допомогою корекції раціону та збільшення фізичної активності.

Жінка похизувалась своїм "найбільшим" у світі котом

У бразильському місті Жау живе гігантський кіт-рекордсмен Ксартрукс. 6-річного красеня породи мейн-кун навіть плутають з гепардом. Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів.

Кіт сягає 1,3 метра завдовжки та важить понад 10 кілограмів. У січні 2023 року власники гігантського мейн-куна навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.