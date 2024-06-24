В Китаї зоопарк довічно заборонив 12 туристам відвідувати панд: що вони вчинили

У Китаї з'явився культ панд, тож покарання забороною відвідувати їх у зоопарку тут нікого не дивує. Нещодавній інцидент у Ченду – лише останній приклад жорстокого поводження туристів з тваринами.

Дослідницька база розведення великих панд наклала довічну заборону на відвідування 12 туристам, які погано поводилися з тваринами. Що вони вчинили – розповідаємо далі!

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В Китаї зоопарк заборонив 12 туристам відвідувати панд

Нещодавно 12 особам у віці від 26 до 61 року назавжди заборонили відвідувати місцевий центр за кидання різних предметів, таких як бамбукові пагони, льодяникові палички, сигарети, яйця і хліб, а також за плювки в ігрову зону панд. Важливо підкреслити, що панди не постраждали від цих дій.

Дослідницька база утрималася від розкриття імен та громадянства правопорушників, причетних до низки інцидентів, що сталися в період з квітня по червень цього року. Було уточнено, що в інцидентах брали участь кілька груп зловмисників.

Будь ласка, подбайте про свою безпеку та безпеку тварин. Зберігайте тишу та тримайтеся трохи далі від тварин; заборонено смітити, випльовувати, кидати їжу в зону активності тварин та вчиняти інші дії, що загрожують безпеці тварин,

– йдеться в інструкції.

На вебсайті бази, яка є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів Ченду, є докладні інструкції для відвідувачів.

У зоопарку замість панд показували пофарбованих чау-чау

Китайський зоопарк опинився в епіцентрі скандалу після того, як стало відомо, що собак породи чау-чау розфарбували під панд, щоб не розчаровувати відвідувачів. Собаки, яких виставляли у вольєрі з 8 ранку до 5 вечора щодня, мали розважати й вражати публіку.

У зоопарку пояснили, що хочуть залучити більше людей, однак наразі не можуть дозволити собі утримувати справжніх панд. Тому вдалися до таких заходів.