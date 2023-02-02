У Китаї клонували 3 суперкорови

Вчені прийняли рішення про клонування задля зменшення кількості імпорту. За їх словами, цей науковий експеримент може стати проривом для молочної промисловості в країні.

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Обрані тварини здатні давати 18 тонн молока на рік, або 100 тонн молока за все життя. Це майже в 1,7 раза перевищує кількість молока, яку дала середня корова у США у 2021 році.

Троє телят, клонованих вченими, народилися в регіоні Нінся. Вони були клоновані від корів голштинської породи, яка походить з Нідерландів. Перше з них народилося 30 грудня за допомогою кесаревого розтину через його відносно великі розміри 56,7 кілограма.

Загалом китайські вчені створили 120 клонованих ембріонів із вушних клітин корів і помістили їх у сурогатних матерів.

До 70% молочних корів Китаю імпортуються з-за кордону

Лише 5 із 10 000 корів у Китаї можуть давати 100 тонн молока протягом свого життя, що робить їх цінним ресурсом для розведення. Але деяких високопродуктивних корів не ідентифікують до кінця життя, що ускладнює їх розведення.

У Китаї клонували 3 суперкорови / Фото UnSplash

Відомо, що близько 70% корів Китай купує в інших держав. За словами вчених, за два – три роки планується виростити стадо з понад тисячі "суперкорів" для розв'язання проблеми імпорту.

Ми плануємо витратити 2 – 3 роки на створення стада, що складається з більш ніж 1 000 суперкорів, яке стане міцною основою для розв'язання проблеми залежності Китаю від закордонних молочних корів і, щоб позбутися ризиків збоїв у ланцюжку поставок,

— заявив Джин Япін, провідний автор проєкту.

За останні роки Китай досяг значних успіхів у клонуванні тварин.

Минулого року китайська компанія з клонування тварин створила першого у світі клонованого арктичного вовка. А у 2017 році китайські вчені заявили, що вивели клоновану велику рогату худобу з підвищеною стійкістю до бичачого туберкульозу, який є небезпечним для великої рогатої худоби в багатьох країнах.