Кіт заснув на галявині музею мініатюр і став мемом

Британський парк мініатюр "Баббакомб" опублікував фото сплячого на галявині кота. Курйозний кадр підхопили користувачі соцмереж і наробили фотожаб.

Babbacombe Model Village – це мініатюрний світ площею у півтора гектара, де зображене життя та історія британців. Фото зі сплячим пухнастиком опублікували в офіційних соцмережах парку.

Кіт на галявині мініатюр

Білосніжний кіт обрав для сну крихітну модель вулиці Королівського Півмісяця (англ. – Royal Crescent) англійського міста Бат. Він вмостився на штучному газончику, оточеному парканцем.

Поруч із ним встановлені маленькі люди, автомобілі та навіть велосипедисти. Музей підійшов до публікації із гумором і написав, що це останнє, що думали зустріти мешканці містечка Бат в неділю вранці.



Живий великий кіт і пластикові мініатюри / Фото з інстаграму babbacombemodelvillage

Користувачі соцмереж одразу ж підхопили жарт і почали робити меми. Так, на порталі Reddit навіть оголосили батл на найсмішнішу картинку. Переможця визначать лайки. Пропонуємо декілька смішних варіацій мему.

Меми із котом, що заснув на галявині мініатюр / Зображення з Reddit

У парк часто заглядають тварини і заважають "життю мешканців"

Парк мініатюр не вперше ділиться фото тваринок, які випадково (а може, і ні) опиняються на галявинах. У 2018 році до музею завітала качка з крихітними каченятами.

Вони скупалися в озерці навколо пластикових фігурок, і пройшлися футбольним полем, заважаючи "гравцям".



Качка і її діти заважають грати у футбол / Фото з твітеру babbacombemodelvillage



Качка і її малюки біля озера / Фото з твітеру babbacombemodelvillage

Іншим разом у музей мініатюр заліз смугастий котик. Він "поспілкувався" з робітниками, місцевими мешканцями і захотів поспати просто на даху вілли.

Кіт у музеї мініатюр / Фото з твітеру georginasally, MarkFWSM, TelegraphPics