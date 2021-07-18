Кіт заліз на вікно і заявив, що йому набридло жити на вулиці: зворушлива історія

Одного разу рудий вуличний кіт заліз на підвіконня, бо справді втомився від безпритульного життя. Йому дуже пощастило, адже так він знайшов свій дім.

Рудий кіт прийшов у дім дівчини, яка мешкає в Брукліні, Нью-Йорк. Він заліз на підвіконня й жалісливо нявчав. Виявилося, що у кота була рана за вухом.

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Кіт заліз на вікно / Фото Little Wanderers NYC

Дівчина звернулася до організації Little Wanderers NYC. Там котику допомогли. На величезний поріз за вухом наклали шви.

Врятований кіт

Попри те, що йому довелося чимало пережити, котик дуже ласкавий та милий. Він м'який, наче плюшева іграшка й дуже любить людей.



У благодійній організації тварині допомогли / Фото Little Wanderers NYC

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Рудого муркотуна назвали Карлтон. Зараз він перебуває на перетримці у досвідченої волонтерки Каріанни.

Карлтон на перетримці

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Спершу Карлтон трохи боявся нового дому, але швидко знайшов спільну мову зі своєю тимчасовою родиною. Він продовжує шукати свій постійний дім.



Попри пережите, котик дуже добрий та ласкавий / Фото Little Wanderers NYC

Такі улюбленці будуть вашими вірними друзями протягом усього життя.