Кіт буквально зламав систему і відкрив "своїм двоногим" двері: відео

У В'єтнамі кіт зламав стереотип і впустив хазяйок, які стояли на вулиці і просилися потрапити у дім. Зазвичай у таку ситуацію потрапляють саме чотирилапі.

Кумедний випадок стався із котом і його двома господарками ще у лютому. Однак лише зараз ці кадри опинилися на популярному розважальному ютуб-каналі.

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Котик врятував господарів

Мама і дочка вийшли у двір будинку, проте вхідні двері зачинилися. Тоді вони стали міркувати, як потрапити у дім. На допомогу прийшов кіт, який буквально "зламав систему": просто відрив "своїм двоногим" двері.

Мешканка В'єтнаму б'є долонею по склу, просячи свого кота, щоб той відкрив двері. Котик без тіні сумніву стрибнув на ручку дверей, після чого вона відкрилася.

Кіт відчинив двері своїм хазяйкам: дивіться відео

Пізніше жінка вирішила ще раз поглянути на цей фокус. Вона залишила камеру увімкненою і закрила двері. Тоді побачила, як її улюбленець стрибає на ручку дверей і відчиняє їх.

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Кіт, який відкриває холодильник

Подібний випадок із котом нещодавно сколихнув світові ЗМІ. Український кіт Кола із Закарпаття навчився самостійно відкривати дверцята холодильника. Люди неабияк здивувалися такому вмінню, а Кола з'явився на шпальтах міжнародних видань.

Кіт із Закарпаття навчився відкривати холодильник: дивіться відео

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