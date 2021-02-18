У Австралії кіт врятував свою родину від отруйної змії ціною власного життя

Маленький рятівник дітей загинув після сутички зі змією. Тварина пожертвувала собою заради того, щоб врятувати своїх власників та їх дітей.

Подія трапилася у Квінсленді, що в Австралії. Кіт, на ім'я Артур бавився зі своєю родиною на задньому подвір'ї будинку.

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Кіт врятував дітей ціною власного життя / Фото AES

Раптом до дітей почала підповзати надзвичайно отруйна східна коричнева змія. Артур кинувся до неї та вбив, захищаючи своїх маленьких господарів.



Цей різновид змій є надзвичайно небезпечним / Фото AFP

Дорослі злякалися й почали виганяти дітей з двору. У хаосі ніхто не помітив, що змія встигла вкусити кота.

Господарі побачили, що котом щось не так, тільки наступного ранку. Він втратив свідомість та не міг встати. Котика терміново відвезли до ветеринарної клініки, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

In loving memory of Arthur, the four-legged hero. ️ Heroes come in all shapes and sizes! Arthur, an adorable... Опубліковано Animal Emergency Service Неділя, 14 лютого 2021 р.

Східна коричнева змія – одна з найотруйніших в Австралії. Вона дуже агресивна й має неабиякий темперамент. Отрута цієї змії може вбити людину протягом 15 хвилин.

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Користувачі соцмереж поширюють історію кота Артура й захоплюються ним.

Упокійся, кіт-герой. Ти врятував дітей. Шкода, що тебе не вдалося врятувати, – пишуть вони.