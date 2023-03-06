Таке буває і з котами. Втім, крім поганого настрою, існує й інша, прихована причина подібної поведінки пухнастиків. Про неї також розповідаємо в матеріалі!

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Кіт влаштував скандал своєму відображенню в дзеркалі

Так, в мережі з'явилося відео, на якому сірий хвостатий точно не в дусі, і скандалить зі своїм відображенням у дзеркалі.

Кіт гарчить і пирхає, бачачи навпроти "цю нахабну вусату хамську морду", його шерсть стає дибки лише від думки, що навпроти нього його головний противник по життю. І, схоже, чотирилапий читає йому моралі, щоб навчити негідника, як треба жити!

Користувачі поділилися своїми емоціями, підкресливши, що такі курйози їх смішать та підіймають настрій:

"Це сильний суперник! Він відповідає кожному моєму руху";

"Це якийсь потужний екзорцизм";

"Він точно показав мене";

"Я роблю те саме вранці";

"Він не тільки шипить... Він розмовляє своєю мовою";

"О Боже мій! Цей кіт такий смішний".

Переконані, що після перегляду цього кумедного ролика, у вас відразу зникне бажання спричиняти скандали будь-кому!

Як кіт скандалив сам із собою: дивіться відео

Кіт шипить на відображення у дзеркалі: пояснення

Коти зазвичай не впізнають своє відображення, не зіставляють його із собою і легко приймають за іншого кота. Оскільки кішки, як правило, територіальні, вони можуть реагувати, надуваючись і намагаючись захистити свою територію від ворога.

Втім, з часом це минає: причина у запаху і тактильних відчуттях. Річ у тім, що кішки не покладаються в першу чергу на свій зір, коли справа доходить до ідентифікації інших тварин. Вони більше покладаються на свій нюх, щоб ідентифікувати інших кішок.

Ця концепція працює з дзеркальними відображеннями. Кіт зрештою розуміє, що відображення, на яке він нападає, не має запаху. Відтак вони розуміють, що можуть просто ігнорувати відображення, бо воно не становить загрози.

Проте варто зазначити: агресивна реакція на дзеркала для кота є дійсно стресовою. Якщо ви помічаєте, що дорослий кіт періодично "кидається" на віддзеркалення, варто на деякий час їх прикрити й проконсультуватися з ветеринаром.