Кіт вкрав штани господаря, щоб той нікуди не пішов із дому: курйозне відео

Інколи домашні улюбленці бувають занадто нахабними. Ось і цей котик вирішив не випускати свого господаря на прогулянку і вкрав найважливіше, без чого той не може вийти з дому.

Пухнастик на відео взяв штани в зуби й почав тікати із ними в невідомому напрямку. Власнику тварини довелося переслідувати її, щоб забрати назад свій одяг.

Читайте також Як зрозуміти свого кота: причини дивних звичок пухнастих улюбленців

Коли кота, нарешті, наздогнали, він вирішив не здаватися. Вчепився у штани намертво, поки людина намагалася забрати предмет гардеробу.

Крім того, що кіт несподівано крав одяг, він ще й добряче витер ним підлогу. Дивовижно, як такий маленький звір зміг тікати із чималими штанями в зубах.

Кумедне відео назбирало понад 2,4 мільйона переглядів у тіктоці.

Кіт вирішив не випускати господаря з дому: дивіться відео

Користувачі коментують кумедне відео:

"А мій кіт на взуття лягає, щоб я нікуди не пішла".

"І гуляти не пустив, і пил з підлоги протер. Не кіт, а золото".

"Потім і на роботу не пустить".

Сумний кіт Степан з України підкорив мережу: дивіться відео