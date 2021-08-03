Кіт вибіг на поле й несподівано зупинив бейсбольний матч: відео

Не тільки люди можуть опинитися на спортивному майданчику. Цього тижня одразу 2 несподіваних гостя заважали американцям грати у бейсбол.

Безпритульна кішка зіпсувала гру на Янкі-Стедіум, що в Нью-Йорку. Тварина раптово вискочила на поле й почала бігати по ньому.

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Гру довелося тимчасово припинити. На відео помітно, що гравці намагаються упіймати хвостату хуліганку, однак вона залишається невловимою.

Подивися на цю кішку! Вона швидше, ніж будь-хто з Янкі, – пожартував телеведучий Кевін Браун під час трансляції матчу.

Зрештою, тварина утекла з поля самостійно – нікому не вдалося її упіймати.

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Кішка на бейсбольному полі під час матчу: відео

Богомол на кепці

Ще один цікавий випадок стався під час матчу у Вашингтоні, округ Колумбія. Там на кепку гравця Віктора Роблеса сів велетенський богомол.

Жук залишався на голові гравця під час напружених спроб вирватися вперед.

Хай там що, не кажіть Віктору Роблесу, що він є центральним гравцем із богомолом на голові, – пожартували члени його команди у твітері.

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Богомол на голові баскетболіста