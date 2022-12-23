Кіт Степан побував в гостях у харківських рятувальників
Кіт-блогер відвідав особовий склад 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також сам Степан.
Цікаво Нарешті повернувся додому: зірка інстаграму кіт Степан прибув до Харкова
Степан, подякував гарнізону за службу й за традицією посидів у кріслі керівника частини.
Хочу подякувати усім пожежникам Харківського гарнізону ДСНС за врятовані життя, за Вашу відвагу та професіоналізм!
– написав Степан на своїй сторінці в інстаграм.
Він додав, що познайомився з начальником частини Романом Качановим, який зі своїми бійцями з першого дня війни захищає Харків, як і усі рятувальники області.
Відомий кіт Степан побував в гостях у харківських рятувальників / Фото з інстаграму @loveyoustepan
Українські рятувальники відомі своєю любов'ю і турботою про кожного, зокрема і тваринок. Тому працівникам таких служб особливо приємно отримувати увагу і від них.
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу.
- Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards.
- Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.