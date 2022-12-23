Кіт-блогер відвідав особовий склад 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також сам Степан.

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Хочу подякувати усім пожежникам Харківського гарнізону ДСНС за врятовані життя, за Вашу відвагу та професіоналізм! – написав Степан на своїй сторінці в інстаграм.

Степан, подякував гарнізону за службу й за традицією посидів у кріслі керівника частини.

Він додав, що познайомився з начальником частини Романом Качановим, який зі своїми бійцями з першого дня війни захищає Харків, як і усі рятувальники області.

Відомий кіт Степан побував в гостях у харківських рятувальників / Фото з інстаграму @loveyoustepan

Українські рятувальники відомі своєю любов'ю і турботою про кожного, зокрема і тваринок. Тому працівникам таких служб особливо приємно отримувати увагу і від них.

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