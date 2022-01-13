Кіт став ватажком собачої банди: дивовижна дружба чотирилапих

Кіт, якого звати Лінкольн, подружився з трьому величезними собаками. Крім того, він почав себе вважати одним із них.

Коли Джилл Уітлоу принесла додому маленьке кошеня, вона переживала, як сприймуть його три собаки.

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Проте Лінкольн швидко здружився з великими чотирилапими, а вони миттєво полюбили його та почали піклуватися. Така поведінка вплинула й на кота, який почав вважати себе великою собакою. Наприклад, він щодня гуляє на повідку, їсть із великої миски, виконує команди, за які отримує ласощі

Лінкольн досить швидко відчув себе ватажком собачої банди. У нього ніколи не було жодного грама страху. Йому все одно, що він лише 2-кілограмовий кіт: грає з собаками так, ніби він такий, як вони,

– пояснила Джилл Уітлоу.



Лінкольн із собаками / Фото Mercury Press​

Коли Лінкольн ходить вулицею разом із собаками, шокує багатьох перехожих. "Багатьох лякають німецькі доги, тому що вони величезні. Проте насправді вони дуже ніжні та люблячі створіння, які відмінно ладнають з людьми та іншими тваринами", – додала Уітлоу.

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