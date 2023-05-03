Кіт-клептоман регулярно приносить "подарунки" господині

Кіт щоночі приходить додому з речами, поцупленими із сусідніх будинків. Гаррі встиг вкрасти дизайнерські туфлі, гаманець, упаковку сосисок та спідню білизну...

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Я думаю, що коти люблять приносити своїм господарям ласощі, така психологія. І Гаррі теж приносить "подарунки". Найчастіше це якісь речі, а не птахи чи миші, за що я йому вдячна,

— розповіла Донна.

На думку господині кота, Гаррі вкрав речей більш ніж на 300 фунтів стерлінгів. Жінка намагається знайти людей, яких пограбував її улюбленець.

Тільки за останній тиждень Гаррі приніс додому шість речей. Так, його господиня розмістила фотографії цих предметів у мережі. За її словами, був червоний черевик досить дорогого бренду, бюстгальтери від M&S і навіть порожня сумочка.

Жінка тепер шукає людей, яких пограбував її кіт / Фото Donna Hibbert

Кіт-клептоман щоночі приносить подарунки своїй господині / Фото Donna Hibbert

Друга кішка британки теж перейняла звичку красти речі, але використовує простіший підхід, "збираючи" пачки з-під чипсів та цигарок замість того, щоб вдиратися до будинків сусідів.