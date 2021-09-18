Кіт обожнює, коли його пилососять: відео дня

У Туреччині довгошерстий рудий кіт розбив один із найфундаментальніших стереотипів про котів. Замість того, щоб ховатися від пилососа, він насолоджується масажем.

Кіт на ім'я Анакін став зіркою мережі, коли його господар розповів про дивну звичку улюбленця. Ще б пак, здебільшого коти гарчать і шиплять на пилосос, ховаючись у темному кутку.

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Кіт насолоджується масажем від пилососу

Житель Туреччини розповів, що його рудий кіт не любить чухання. Втім, він компенсує це масажем від пилососа. Кожен раз під час прибирання Анакін біжить до шумної техніки, щоб його "прибрали" першим.

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У коментарях користувачі жартують, мовляв, теж хотіли б, щоб їхні улюбленці не боялися пилососа. Проте, у більшості не такі сміливі чотирилапі: тікають лише від одного вигляду пилососа.

"Мої коти б перенесли інсульт, якби я таке зробив"

"Тим часом мій кіт боїться взуття";

"Мій кіт буквально вбив би мене. Мені б знадобилося 9 життів";

"Мій кіт тікає навіть від звуку коліс пилососа".

Кіт насолоджується масажем від пилососу: дивіться відео

Чому коти бояться пилососу та інших шумних предметів

Джерело: PetPlan