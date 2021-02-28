Кіт у квартирі: практичні поради для власників

Якщо у вас є кіт, ви точно відчували певні побутові незручності від проживання з чотирилапим. Коти – хижаки з сильно розвиненими інстинктами, тварини не втрачають їх навіть в умовах квартири.

Саме тому, що коти мають яскраво виражені інстинкти, вони часто поводять себе не так, хотілося б власникам. Котів майже неможливо дресирувати й досить складно пояснити їм правила поведінки та "гарного тону".

Цікаво Щасливі тварини: собак забрали з притулку – фото до та після

Розповідаємо, як підлаштувати свій інтер'єр під потреби чотирилапого улюбленця.



Поради для тих, у кого в квартирі живе кіт / Фото Funpics86

Зелений чай

Додайте кілька листочків зеленого чаю у котячий лоток. Чай поглинатиме неприємний запах.

Соснові шишки

Розкладіть їх довкола горщиків з вазонами. Коту неприємно ходити по шишках, тому він буде триматися від вазонів подалі. Але не забудьте, що коти люблять скидати дрібні предмети на підлогу, тому шишки краще закріпити на картоні, наприклад.



Зробіть для кота зручну лежанку / Фото Funpics86

Котячий трон

Зробіть на підвіконні високе сидіння для чотирилапого. Коти люблять спостерігати у вікно за тим, що відбувається на вулиці.



Зробіть коту місце для сидіння на вікні / Фото Aroundpet

Вам сподобається Собака з притулку придумав кумедний спосіб розважатися: миле відео підкорило мережу

Залиште пусту полицю в шафі

Багато котів люблять залізати в шафу і спати на одязі. Якщо вам це не подобається, залиште одну поличку спеціально для кота – він зможе перебувати там "легально".