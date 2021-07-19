Хвостатий злодій: кіт кілька днів поспіль викликав до магазину службу охорони – відео
Власники магазину не могли зрозуміти, чому у їх закладі регулярно спрацьовує охоронна сигналізація. І тільки відео з камер спостереження допомогло встановити винуватця.
Маленький порушник закону "нелегально" залізав до магазину із сусіднього приміщення. Він спокійно йшов приміщенням, проходив повз касу, аж поки не спрацьовувала охоронна сигналізація.
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Охорона приїжджала на виклик кілька разів. А одного разу в магазині навіть спрацювала хімічна пастка, що випускає сльозогінний газ.
Служба безпеки не могла зрозуміти, чому сигналізація спрацьовує, а в магазині нікого немає. І тільки при перегляді відео з камер спостереження стало зрозуміло, що насправді відбувалося.Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.
Маленького порушника зафіксувала камера спостереження