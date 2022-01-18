Кіт гордо очолив стадо: як чотирилапий зміг повести за собою овець

Вуличний кіт зміг зібрати шалені перегляди у соціальних мережах. Усе через те, що повів за собою стадо овець.

У відео можна побачити, як кіт гордо йде попереду "стада" овець, ніби ведучи їх за собою.

Важливо Як зробити шкіру кота здоровою, а шерсть блискучою: результат за 3 тижні з Purina ONE®

Періодично він оглядається назад, аби перевірити своїх "підопічних". Тим часом ціла орда овець рухалася за ним, сприймаючи, як свого вожака.

На різних платформах у соціальних мережах відео знаходила своїх шанувальників. Крім того, люди активно залишали коментарі.

"Він виглядає неймовірно".

"Боже, який шикарний кіт".

"Мені також потрібен такий поводир".

Дивіться відео: як кіт вів стадо овець

Цікаво Кішка не любить, коли господиня співає: як кумедно намагається зупинити жінку

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео