Неймовірна жага до життя: кіт впав з 15-метрової висоти і дивом вижив
Джерело:The Sun
У Великій Британії кіт впав з вікна 5 поверху. Він отримав значні травми, але разом із ветеринарами бореться за своє життя і йде на поправку.
Кіт Едвард впав з 5 поверху будинку, пролетівши понад 15 метрів (50 футів – 24 канал). Його неймовірною історією порятунку зі ЗМІ поділилися волонтери.
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Едвард – неймовірно сильний кіт
Дворічний кіт випав з вікна квартири у Блоксвічі. Втім, невідомо, як саме це сталося. Травмованого і шокованого чотирилапого знайшли перехожі, які доставили його до центру порятунку.
Ветеринари виявили: у кота забій лап, перелом черепа у декількох місцях, зламані щелепу та піднебіння.
За Едвардом пильно слідкували лікарі / Фото з The Sun
Як саме він пережив таке жорстке падіння, я не знаю. Він був у дуже поганому стані, але ми завжди намагаємося дати кішкам шанс – ми не знали, чи вдасться йому це зробити, але у нього все добре,
– розповіла засновниця рятувального центру Люсі Стрікленд.
Волонтерка розповіла: Едвард абсолютно фантастичний персонаж, тому й став дуже популярним серед персоналу. Кіт любить, коли його гладять, а також виявляє багато ніжності та ласки навіть до тих, кого не знає.
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Едварда все ще годують з трубки, надалі його чекає складна операція на щелепі.
Едвард йде на поправку, але його ще чекають декілька операцій / Фото з The Sun
Кіт врятувався завдяки випростувальному рефлексу. Ветеринари пояснюють, що за своєю анатомією кішки можуть витримувати такі падіння. Вони рухливі, з гнучкими хребтами, а їхні лапи можуть діяти як амортизатори.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Випростувальний рефлекс у кота
Джерело: Вікіпедія
- Випростувальний рефлекс у кота – це вроджена здатність кота зорієнтувати себе, щоб впасти на лапи.
- Коти можуть вдаватися до такого завдяки незвичайно гнучкому хребту і особливостям ключиці. Вона, на відмінну від людської, не прикріплена до плечового суглоба і є значно тоншою.
- Найменша висота, що потрібна для випростування, становить близько 30 сантиметрів.
- Ця здатність з'являється у кошенят, яким 3 – 4 тижні. До двох – трьох місяців вона повністю удосконалюється.