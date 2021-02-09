Кіт втратив вуха, але знайшов родину і став зіркою інтернету: історія порятунку

Кіт на ім'я Potato став зіркою інтернету. Тисячі людей стежать за ним в інстаграмі. Відсутність вух не заважає йому бути надзвичайно милим та симпатичним котом.

У кота з іменем Potato (Картоплинка – переклад 24 канал) є усе, що потрібно для щастя: чудова родина, смачна їжа, м’якенькі подушки й навіть хвостатий друг – ще один котик в сім’ї.

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Potato і його новий друг / Фото instagram.com/no_ear_meow_potato

Але так було не завжди. Potato був бездомним котом і жив на вулиці в Китаї. Через брак медичного догляду він захворів.

У вухах кота розвинулася церумінозна аденома. При цій хворобі у вухах тварини ростуть численні пухлини.

Саме таким, занедбаним і хворим, його знайшли 2 роки тому. Лікарі намагалися зробити все можливе, але подолати хворобу не вдалося. Тому вушка довелося ампутувати.



Кумедне фото кота без вух / Фото instagram.com/no_ear_meow_potato

Зараз Картоплинка почувається чудово. Він мешкає в родині разом з іншим котом, на ім'я Хорлік.

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Власники кота розповідають, що він навіть може чути.

Potato має власний інстаграм, де можна стежити за його котячими буднями.