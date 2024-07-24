"Навіть не уявляємо, що він пережив": кіт повернувся додому через 5 місяців після зникнення

Коту Арчі, який живе в Австрії, не так давно виповнився рік, але він уже встиг пережити карколомну пригоду, якої б вистачило на всі 7 котячих життів. Лише за 20 тижнів Арчі зумів подолати дивовижні 500 кілометрів.

Кіт подолав неймовірну відстань

У березні цього року під час прогулянки в Інсбруку зник домашній улюбленець, якого досі не знайшли. Відтоді власник розмістив оголошення в надії, що хтось із місцевих мешканців може натрапити на зниклу тварину.

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Ми сумуємо за Арчі й сподіваємося, що він скоро знайдеться. Якщо хтось побачить котика, будь ласка, дайте нам знати,

— написала вона.

Після місяців невизначеності зникла тварина була знайдена в південному регіоні австрійської провінції Бургенланд. Котика, якого вважали втікачем, було знайдено з важкими травмами, вона блукала поблизу місця, де часто бувають вуличні тварини. Ця несподівана знахідка знову дала господарям надію на возз'єднання з їхнім улюбленим товаришем.



Арчі зник цьогоріч у березні / Фото Wir helfen Tieren

Як з'ясувалося, Арчі вдалося подолати 500 кілометрів всього за 20 тижнів. Цей неймовірний подвиг здійснив молодий котик, якому на той час не виповнилося й року.

Нещодавно домашній улюбленець переніс операцію через серйозну травму, в результаті якої йому ампутували одну з лап. Вартість операції перевищила 1 000 євро. Зараз Арчі перебуває в процесі відновлення після операції.