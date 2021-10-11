Кішка врятувала господарів від небезпечного витоку газу: яка поведінка тварини допомогла сім'ї

Допитливість кішки допомогла врятувати життя її господарям. Що зробила чотирилапа домашня улюблениця – читайте у матеріалі.

Американське подружжя Сенді та Майка Мартіна забрали з притулку кішку, яку назвали Ліллі. Саме вона стала рятувальницею пари.

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Коли Ліллі почала підходити до каміна та обнюхувати газовий клапан, господарі не могли зрозуміти дивної поведінки кішки. Спочатку вони намагалися відволікти тварину та вигадати для неї інше заняття, проте щоразу Ліллі поверталася до каміна.

Мені це здалося дивним. Вона ніколи не робила подібного раніше. Я підійшла до каміна й принюхалася – пахло газом. Запах був дуже слабким, але все ж я попросила свого чоловіка перевірити клапан,

– пригадала Сенді.

Принюхавшись, Майк також відчув запах й зателефонував у газову компанію. Там родину попросили негайно вимкнути всі прилади в будинку та відкрити двері. Після перевірки експерти повідомили, що у них був дуже небезпечний витік газу. Завдяки кішці родина не постраждала й після усунення проблеми змогла повернутися додому.

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