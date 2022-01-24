Кішка вела подвійне життя: як маленька записка розкрила її секрет

Господиня часто відпускала кішку Тулу погуляти на вулиці й чотирилапа завжди поверталася. Проте одного разу вона прийшла з неочікуваним посланням.

Коул Кларк пригадала, що дуже здивувалася, побачивши причеплену записку до найшийника Тули. "Ця кішка має будинок? Вона завжди у "Toby Carvery" (в ресторані – 24 канал)", – написав невідомий.

Цікаво Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

Згодом зʼясувалося, що кішка вела подвійне життя: жила з Коул та ходила випрошувати їжу в ресторан.



Частина записки / Фото інстаграм

Господиня зазначила, що вона не дуже здивувалася цьому відкриттю. Адже її кішка піде будь-куди, аби там була їжа.

Дивіться фото Тули з інстаграм:

Жінка вирішила відвідати заклад "Toby Carvery" та дізнатися про пригоди улюблениці. Персонал був радий, що Тула насправді має будинок. Багато місяців вони вважали, що підгодовують вуличну кішку. Навіть намагалися її зловити, але чотирилапа хапала креветки та тікала.

Читайте також Кішка врятувала крихітне білченя: як просила господаря допомогти

Крім того, зазначили, що переважно Тула приходила на сніданок та обід, але іноді заглядала й на вечерю. Хоч вдома на кішку також чекала смачна їжа.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео