Кішка з сумною мордою, яку ніхто не хотів усиновити: милі фото й щаслива історія

Киця мешкала в притулку, однак ніхто не звертав на неї уваги та не забирав додому. Тварина має постійно сумний вираз мордочки – це відлякувало потенційних господарів.

Дівчина, на ім'я Франциска Франкен мріяла мати кішку. У домі її батьків залишився хвостатий улюбленець Джокер, але забрати його з собою Франциска не могла. Тому почала шукати кішку в притулку.

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Кішка завжди має кумедний та ображений вираз морди / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Коли дівчина побачила фото кішки на прізвисько Бін, то одразу захотіла її удочерити. У притулку розповіли, що кішка мешкає там майже рік – ніхто не захотів її забрати. Люди думали, що кішка зла та некрасива, тому бідолашна тварина виявилася нікому не потрібною.



Ніхто не хотів забрати Бін, бо вона була "негарною" / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Я побачила її фотографію й одразу закохалася в неї. Ну, спершу я засміялася, тому що фото були кумедними. Я ніколи раніше не бачила такого кота, – розповідає Франциска.

Дівчина надіслала в притулок електронний лист з особистою інформацією. Вона намагалася зробити лист якомога інформативнішим, щоб в притулку обрали потенційною хазяйкою саме її.



Бін та її хазяйка / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Уже наступного дня з притулку зателефонували. Виявилося, що раніше ніхто не цікавився Бін. Франциска стала першою, хто подав заявку на всиновлення кішки.

Бін опинилася в притулку дуже хворою та нещасною. Якби тварину не підібрали, вона б не зуміла вижити на вулиці.



Кішка завжди дивиться у вікно, коли хазяйка йде на роботу / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Потенційна хазяйка з нетерпінням чекала на зустріч з кішкою. І зовсім не сподівалася, що Бін виявиться маленькою: у неї короткі лапки та хвіст.

Я почала плакати, коли увійшла до її кімнати, тому що була вражена. Вона була зовсім не такою, як я собі уявляла, але все було набагато краще, – ділиться Франциска.



Зараз Бін повністю одужала і насолоджується життям / Фото Bebbybeansprout / Instagram

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Того ж дня нова хазяйка забрала Бін додому. Хоча зазвичай у притулках не віддають тварину одразу, Бін і Франциска так сподобалися одна одній, що для них зробили виключення.

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Тепер кішка живе разом з Францискою. Вона швидко звикла до нового дому і завжди чекає свою хазяйку з роботи.

Бін має інстаграм, де за нею стежать понад 5 тисяч підписників.