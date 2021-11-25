Кішка-русалка: господар показує життя особливої домашньої улюблениці

Чоловік врятував кішку, тіло якої наполовину паралізувало. Попри всі застереження, він вирішив зробити її життя щасливим.

Янез Джеретич гуляв у парку, коли побачив під кущем маленьку пухнасту кішечку. Вона виглядала жахливо й здавалася неживою.

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Коли тварина поворухнула лапами, чоловік схопив її та помчав до найближчої ветеринарної клініки. Виявилося, що в кішку, яку назвали Саллі, стріляли. Куля поранила хребет, тому вона решту частину життя буде наполовину паралізованою.

Янез вирішив не зважати на діагнози, а забрав Саллі додому й зайнявся її реабілітацією. Адаптація відбувалася складно, адже Саллі треба було звикнути до нового способу пересування, а Янезу – до догляду за кішкою з особливими потребами.

Це дуже повчально — дбати про когось, крім себе,

— повідомив Янез Джеретич.

Згодом господар та кішка навчилися жити разом. Янез навіть своїми руками пошив для Саллі хвостик русалки.

Крім того, завів для киці блог в соціальній мережі інстаграм, де намагається надихати людей не боятися брати тварин. Навіть якщо вони з особливими потребами та несхожі на інших.

Дивіться відео із життя Саллі:

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Чоловік зазначив, що у блозі він намагається показати світові сонячну та позитивну історію Саллі, а не трагічну історію її травми. Наскільки зараз, попри її здоров'я, вона має активне та щасливе життя.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Дивіться фото кішечки Саллі з інстаграм: