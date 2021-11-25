Кішка-русалка: господар показує життя особливої домашньої улюблениці
Джерело:Bored Panda
Чоловік врятував кішку, тіло якої наполовину паралізувало. Попри всі застереження, він вирішив зробити її життя щасливим.
Янез Джеретич гуляв у парку, коли побачив під кущем маленьку пухнасту кішечку. Вона виглядала жахливо й здавалася неживою.
Важливо Мікс сухого та вологого кормів для кішки: у чому переваги такої годівлі
Коли тварина поворухнула лапами, чоловік схопив її та помчав до найближчої ветеринарної клініки. Виявилося, що в кішку, яку назвали Саллі, стріляли. Куля поранила хребет, тому вона решту частину життя буде наполовину паралізованою.
Янез вирішив не зважати на діагнози, а забрав Саллі додому й зайнявся її реабілітацією. Адаптація відбувалася складно, адже Саллі треба було звикнути до нового способу пересування, а Янезу – до догляду за кішкою з особливими потребами.
Це дуже повчально — дбати про когось, крім себе,
— повідомив Янез Джеретич.
Згодом господар та кішка навчилися жити разом. Янез навіть своїми руками пошив для Саллі хвостик русалки.
Крім того, завів для киці блог в соціальній мережі інстаграм, де намагається надихати людей не боятися брати тварин. Навіть якщо вони з особливими потребами та несхожі на інших.
Дивіться відео із життя Саллі:
Цікаво Зник, щоб повернутися через 10 років: неймовірна історія кота з Бірмінгема
Чоловік зазначив, що у блозі він намагається показати світові сонячну та позитивну історію Саллі, а не трагічну історію її травми. Наскільки зараз, попри її здоров'я, вона має активне та щасливе життя.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Дивіться фото кішечки Саллі з інстаграм: